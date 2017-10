Kinderweekend in het Gerard Meeusenmuseum

Essen - Het Gerard Meeusenmuseum stelt het komende weekend haar deuren open voor kinderen. Er zal heel wat te beleven vallen. Zo kan je er speurneuzen, een zoektocht maken door het museum en graven naar schatten.

Zaterdag 14 en zondag 15 oktober wordt vast een onvergetelijke dag voor wie een bezoek brengt aan de zolder van het gemeentehuis in Essen. Daar huist immers het Gerard Meeusenmuseum en dat stelt, speciaal voor de kinderen, dit weekend haar deuren open tussen 11 en 17u.

Op de zolder van het gemeentehuis huist een verborgen wereld. Je gaat er terug in de tijd en ontdekt al spelend hoe er vroeger geleefd werd in Essen. Aan de hand van detailfoto’s moeten ze een object zoeken in de verschillende kamers van het museum.

Wat valt er te beleven?

In elke kamer staat een voorwerp dat er niet echt thuishoort. Probeer het voorwerp er uit te halen. Je moet bovendien op zoek naar smileys en je kan je eerste ervaring opdoen als archeoloog. Ontdek met je handen welke voorwerpen verstopt zitten in de voeldozen. Breng zeker al je vrienden mee. De toegang is gratis.

Gerard Meeusenmuseum, Heuvelplein 23, 2910 Essen