Workshop studiofotografie herfst in Arboretum

Kalmthout - In het serrehuis van het Arboretum in Kalmthout kan je op vrijdag 13 oktober (van 17 uur tot 19 uur) deelnemen aan een workshop studiofotografie met herfstthema.

De herfst is een mooie tijd in de tuin met bijzondere vrucht- en zaadvorming, en vele kleuren. Je krijgt tips hoe je omgaat met camera-instellingen, witbalans en het gebruik van licht. Je hebt geen voorkennis nodig om deel te nemen. Breng je spiegelreflexcamera of compactcamera mee. Een statief kan handig zijn maar is niet echt nodig. De docent van dienst is Edwin Brosens. Edwin verdiende zijn sporen als freelance fotograaf en journalist.

Hobbyfotografen kunnen zich inschrijven via www.arboretumkalmthout.be.