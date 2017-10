Sfeer en ambiance op burgemeestersfeest

Essen - In de Essense Heuvelhal vond op zaterdag 7 oktober het vijftigste burgemeestersfeest plaats. Het werd een feest voor jong en oud.

De feestelijkheden startte met een brunch waarbij je kon genieten van een optreden van het mannenensemble Cantores. In de namiddag konden de kinderen deelnemen aan een zevenkamp. Om 19u zorgde de populaire groep Jebroer voor sfeer. Dj Jasper Donkers en Koen Koremans traden om 19.30u aan. Een uur later was het de beurt aan de Essense covergroep Verniet Steendood.

Het dak ging eraf toen om 22.30u ambiancemakers Peter Van de Veire, Miguel Wiels en Niels Destadsbader en hun Café Flamand het podium betraden.

Om 1u werden de winnaars van de aanwezigheidstombola bekend gemaakt. Kobe Meeusen ging met de hoofdprijs aan de haal: een Citroën C1 ter waarde van 9.000 euro. Je zou voor minder een gat in de lucht springen. “Ik ben 18 jaar en heb nog maar vier dagen mijn rijbewijs op zak”, zei hij. “Een mooier cadeau had ik me niet kunnen wensen.”

Sally Van den Bergh won de reis naar Parijs, geschonken door vleeshal Noordvlees-Van Gool. Stephanie Andriessen mag haar vrienden trakteren want zij won een gratis vatje in café Rex.

Dj Robin Groenen mocht de feestelijkheden afronden.