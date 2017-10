Hoeveel sterren krijgt uw favoriet bos?

Essen / Kalmthout - De herfst is het uitgelezen seizoen om de bossen in uw regio te verkennen. Zondag start de Week van het Bos 2017, met als thema “De natuur beweegt ons allemaal”. Joggen, spelen, met de hond wandelen: bossen geven zuurstof aan het leven op alle mogelijke manieren. Wij gingen eens kijken in de Wildertse Duintjes in Essen en de Kalmthoutse Heide.

De natuur is ook een heelmeester. Het Agentschap Natuur en Bos gaat via Natuurinvest dit najaar met een proefproject voor wandelcoaches starten, waarbij psychologen en coaches met hun cliënten de bossen intrekken om het leven al wandelend in handen te nemen.

Voldoening of onderscheiding?

Ter gelegenheid van de Week van het Bos kregen de publiek toegankelijke bosgebieden in onze regio een sterrenquotering. Welk bos blinkt uit in kindvriendelijk? Waar vind je de uniekste biotopen? Het sterrenrapport:

Wildertse Duintjes - Essen

algemene indruk: ****

kindvriendelijk: ****

sporten: ****

infrastructuur: *****

uitzonderlijke natuur: *****

wandelen: ****

De troeven

Een gevarieerd reliëfrijk bos

Bosleerpad

Goed bereikbaar

Grote vrij toegankelijke zone

Grote hondenzone

KALMTHOUTSE HEIDE

algemene indruk: ****

sporten: ****

infrastructuur: ****

uitzonderlijke natuur: ****

wandelen: ****

De troeven

Mooi in elk seizoen

Één van de oudste en grootste gebieden van Vlaanderen

Natuur- en kleurenpracht

Officieel stiltegebied

Ideaal voor een daguitstap

www.weekvanhetbos.be