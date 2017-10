Pop-up herbergt vier ondernemers

Essen - In de Dreef 2 in Essen is een pop-upwinkel geopend onder de naam Pop-up Store. Gedurende drie maanden zullen vier ondernemers tijdelijk hun waren aanbieden en zo de plaatselijke markt aftasten.

Pop-up betekend letterlijk ‘opduiken’. Dat is wat Initiatiefneemster Chantal Segers van Colour Sensation en drie andere collega's dan ook doen.

Nog tot eind december kunt u terecht in de Pop Up Store, gelegen in de Dreef tegenover Aldi. "Hier kun je tijdens de herfst- en wintermaanden gezellig komen winkelen", zegt Chantal. "Je vindt hier kleurrijke betaalbare cadeautjes, hebbedingetjes, stoere woonaccessoires, tassen en sieraden en je kan hier ook je eigen foto's op aluminium laten maken."

De deelnemende ondernemers zijn Colour Sensation, Landelijkenstoerrrr, Claudies Fashion & Design en Bitemedia Belgium. U kan van woensdag tot en met vrijdag terecht in de store van 10 tot 17.30u en op zaterdag van 10 tot 17u.