Spelen met de voeten in het water

Essen - De kinderen van Mariaberg in de Kloosterstraat spelen in de modder als het regent. Maar ook bij droog weer ligt het speelplein er onveilig bij. Dat moet veranderen.

Kinderen moeten naar hartenlust buiten kunnen spelen. Liefst op een veilige manier. Maar dat is in de lagere school van Mariaberg in de Kloosterstraat niet echt het geval. Het speelplein van zevenhonderd vierkante meter wordt zowel door de kleuters als lagereschoolkinderen gebruikt. Niet enkel tijdens de speeltijd, maar ook tijdens de turnlessen. “We spelen er voetbal, hockey en baseball”, zegt turnleraar Kristof Costermans. “Maar het veld ligt er niet fraai bij. Het is meer een hobbelig veld dan een sportveld en dus niet echt geschikt om te sporten. Toch blijven de kinderen er graag op spelen. Logisch, want voetballen op het veldje is een geliefkoosd spel. Het grasveld krijgt daardoor ook nooit de kans om te herstellen. Bij de minste regenval staat het plein vol plassen waardoor het een modderpoel wordt.”

Omdat de school niet over veel geld beschikt om het grasveld te herstellen, staken enkele ouders en sympathisanten hun schouders onder het zogenaamde grasproject. Ze willen geld inzamelen om een kunstgrasveld aan te leggen voor de kinderen zodat er weer fijn en veilig gespeeld kan worden. “Om geld in te zamelen organiseren we een concert in zaal Rex op zaterdag 14 oktober. Onder de naam Grasrock organiseren we een fuif met de coverband Barking Bruce en deejay Erik Anthonissen van For Effe Young. De opbrengst zal integraal naar dit schoolproject gaan.”

Kaarten in voorverkoop kosten 8 euro en zijn te verkrijgen in café Rex, Spoorwegstraat in Essen of in het secretariaat van lagere school Mariaberg, Kloosterstraat in Essen. Aan de kassa betaalt u 10 euro. Deuren openen om 20u.