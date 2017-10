GymKa-trainers en bestuursleden leren reanimeren

Kalmthout - De trainers en bestuursleden van gym- en dansvereniging GymKa volgden onlangs een cursus reanimatietechnieken.

In België worden jaarlijks 11.000 mensen het slachtoffer van een hartstilstand. Een snelle reanimatie is cruciaal, maar de aanrijtijden van een ziekenwagen zijn soms te lang. Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar. Direct starten met reanimeren en het aansluiten van een AED redt levens. Het is dus van cruciaal belang om te weten hoe je op de juiste manier moet reanimeren.

"Dit was de eerste maal dat onze gym- en dansvereniging deze workshop organiseerde", zegt Nadia Dullaert, ombudsvrouw bij GymKa. "We vinden het als sportclub zeer belangrijk dat zowel onze trainers en het bestuur kunnen reanimeren in geval van nood."

Wie een reanimatiecursus heeft gevolgd, kan zich registreren bij EVapp. Bij een melding van een hartstilstand worden vrijwilligers het dichtst in de buurt van het slachtoffer verwittigd.