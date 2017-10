Lotte Van Thillo Antwerps en meteen ook Vlaams kampioen mountainbike

Essen - De 19-jarige Lotte Van Thillo Lotte Van Thillo kroont zich Antwerps en Vlaams kampioen mountainbike.

Lotte Van Thillo (19) reed zondag in Ravels de laatste wedstrijd geldend voor het Vlaamse kampioenschap en meteen ook nog het Antwerpse kampioenschap. Het werd een succesverhaal.

"Als eerste jaar in de elite/belofte categorie stond ik op kop in het tussenklassement voor de Flanders XCO series", zegt Lotte. "Tijdens de wedstrijd zelf kwam ik snel alleen te zitten op de tweede plaats, na ex-prof Inge Roggeman. Zij was een categorie te sterk voor mij op haar thuisparcours, maar met een tweede plaats kroonde ik mij wel tot Vlaams Kampioen bij de dames elites en Antwerps Kampioen bij de dames beloften."