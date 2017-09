Indrukwekkend afscheid van menner Louis De Bie: op bietenkar, achter zijn twee trouwe paarden

Kalmthout - De Onze-Lieve-Vrouwkerk van Nieuwmoer was zaterdag veel te klein voor de uitvaart van Louis De Bie (61). De menner overleed een week geleden aan zijn verwondingen nadat hij eerder ongelukkig een zware tak op zijn lichaam kreeg. De verwondingen die hij daaraan overhield werden hem uiteindelijk fataal.

Meer dan 1000 mensen woonden zaterdagochtend in Nieuwmoer de begrafenis bij van Louis De Bie uit Nieuwmoer. De kist met het lichaam van Louis werd in zijn eigen boerenbietenwagen met houten wielen naar de kerk gereden. Twee van zijn favoriete paarden, Gerda en Suska van ‘t Boerenhof, trokken de wagen voort. Achter de wagen liepen nog zestien trekpaarden met een rouwband mee. Allemaal als eerbetoon voor Louis.

De boerenbietenkar was versiert met bloemenkransen en zijn lievelingspaarden droegen een gareel met de letters ADB: Aloïs De Bie. Tientallen aanwezigen geraakten de kerk zelfs niet binnen. Er waren ruime delegaties aanwezig van de verenigingen waar Louis actief bij was. Hij was bestuurslid van de vakgroep Melkvee, lid van Bedrijfshulp, afgevaardigde bestuurder van de Galant, afgevaardigde GECORO, afgevaardigde voor landbouw in de Milieuraad en lid van de Landelijke Gilde.

Gedragen door vier leden van de vereniging het Aangepannen Trekpaard werd de kist, heel toepasselijk, binnengedragen door op de tonen van ‘Blanche en zijn peird’ van Willem Vermandere. Achter de kist zijn echtgenote, kinderen An en Jan en hun partners en Louis' vijf kleinkinderen Nele, Sanne, Stef, Thijs en Hanne.

Als medeoprichter en voorzitter van Het Aangespannen Trekpaard trok Louis deze zomer nog met zijn vereniging met Belgische trekpaarden en authentieke gespannen door de straten van Essen en Kalmthout. “Met paard en kar rondtrekken, dat is voor mij de hemel op aarde”, zei Louis toen nog.

Louis was een familieman die met hart en ziel leefde voor zijn gezin, zijn paarden en zijn hobby. Hij stond steeds voor iedereen klaar met raad en daad. Op zijn rouwkaartje verwoordt de familie hun groot gemis. “Een betere vokke konden we niet wensen. Zo’n gemis hebben wij nog nooit gekend. Wij zouden je zo graag laten weten, dat je voor altijd in onze gedachten bent. Maar we moeten vooruit. ‘Morgen wordt het weer licht’, zei je altijd. Vokke, bedankt voor die mooie tijd, je genoot er toch zo van. Bedankt.”