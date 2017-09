Al 530 films ingezonden voor festival

Kalmthout - Ritchie Vermeire en Lennart Gosman organiseren op zaterdag 7 oktober voor de tweede keer hun kortfilmfestival. Maar liefst 530 films werden hiervoor ingestuurd, waarvan er 28 worden voorgesteld aan het publiek.

Het kortfilmfestival is de passie van twee filmliefhebbers: Ritchie Vermeire (42) en Lennart Gosman (35). De twee leerden elkaar kennen op de filmacademie in Antwerpen. “We zijn allebei dol op film en dus was de stap naar het organiseren van ons eigen festival geen onlogische stap”, zegt het duo.

“Filmmaker is het mooiste vak dat er bestaat”, vindt Gosman. “Ik kan er mijn creativiteit in kwijt en probeer een verhaal over te brengen naar de kijker. Dat kan om fictie gaan, maar evengoed om een documentaire. De meer dan 530 inzendingen bewijzen dat er een enorme markt is voor kortfilms. Er werden 28 films geselecteerd en die stellen we voor aan het publiek.”

“De films worden beoordeeld door een vakjury”, zegt Vermeire. “Het zijn allemaal mensen die uit de filmwereld komen, zoals Fred Van Kuyk (Mega Mindy, FC De Kampioenen), Sahim Omar Kalifa (genomineerd voor een Oscar met Baghdad Messi), Klara Van Es (regisseur van documentaires als Verdwaald in het Geheugenpaleis) en Erik Lamens (scenarist en regisseur van SM-rechter).

Eerbetoon aan Bernard De Rycke

Het Festival opent met de kortfilm Koffie van regisseur Bernard De Rycke. “Bernard overleed in augustus, na een lange strijd tegen een hersentumor. Hij werd 41 jaar. Om hem te eren openen we het festival met zijn film.”

U kan het festival doorlopend en gratis bezoeken tussen 13 en 22u in Cultuurcentrum O*KA, Kapellensteenweg 234 in Kalmthout. De volledige programmatie vindt u op de website www.kortfilmfestivalkalmthout.be