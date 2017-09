Prinses Anita Von Hohenberg uit Oostenrijk opent vijfde expo van beeldhouwer Jorg Van Daele

Kalmthout - De Kalmthoutse beeldhouwer Jorg Van Daele opent op donderdag 5 oktober zijn vijfde tentoonstelling in kunstgalerij 'New Jorg Gallery'. Prinses Anita Von Hohenberg uit Oostenrijk en burgemeester Lukas Jacobs zullen de expositie openen.

Er is werk te zien van meer dan 30 artiesten uit meer dan 20 verschillende landen: schilderijen, bronzen en metalen beelden, grafiek en natuurlijk de nieuwste beelden van Jorg Van Daele zelf.

Net als bij de officiële opening van de allereerste expo komt ook nu weer Prinses Anita Von Hohenberg uit Oostenrijk. Zij zal samen met de Kalmthoutse burgemeester, Lukas Jacobs, die ook bevoegd is voor cultuur, deze vijfde expositie openen. Speciaal voor de openingsavond op bereiden ze in 'New Jorg Gallery' een Wachaur Krachl cocktail en tappen ze het eigen New Jorg Gallery bier.

U kan deze expositie bekijken in de Spreeuwstraat 6 in Nieuwmoer op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag tussen 6 en 22 oktober 2017, telkens van 13u tot 17u of op afspraak.

Meer info vindt u op: www.newjorggallery.be, www.jorgvadaele.be, facebookpagina Jorg Van Daele