Marin Menu genomineerd voor Erfgoedprijs 2017

Essen - De provincie Antweren heeft drie projecten genomineerd voor de Erfgoedprijs 2017, waaronder ook Marin Menu, voormalig medewerker in het Karrenmuseum in Essen.

Marin Menu was van 2006 tot 2016 als restaurator–conservator–onderzoeker–projectleider een drijvende kracht in het Karrenmuseum. Zijn onderzoeken over de historische land- & tuinbouwkarren, handels- en dienstvoertuigen en rijtuigen in gans Vlaanderen, maakte een dergelijk indruk op de jury, dat hij met zijn carrière zonder twijfel een van de erfgoedhelden bij uitstek is. Ondertussen nam hij een nieuwe uitdaging aan.

De Erfgoedprijs van de provincie Antwerpen staat open voor kandidaten die actief zijn in het brede scala aan erfgoed: roerend of onroerend, materieel of immaterieel, fysiek of digitaal. Dat leverde heel uiteenlopende en interessante nominaties op. Op de brede oproep in het huidige erfgoedveld voor een opmerkelijke carrière of een uitzonderlijk project in erfgoed, reageerden maar liefst 24 kandidaten.

Naast Marin Menu werd ook Kazerne Dossin-Museum (Memoriaal en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten) in Mechelen en de vrijwilligers van het Archief en Erfgoedwerking in Bornem genomineerd. Luk Lemmens, gedeputeerde voor Erfgoed zal ook aan de twee overige genomineerden een prijs uit te reiken op 18 oktober 2017.