Nucleair transport houdt halt in Essen

Essen - Dinsdagavond hield een transport met nucleair afval halt in het station van Essen. Het ging om een van de laatste transporten die met de trein van een Nederlandse kerncentrale naar een opwerkingsfabriek in Frankrijk werd gereden.

Voor de reizigers is het altijd even schrikken wanneer er zoveel politie op het perron te zien is. Toch is het transport niet gevaarlijk voor de mensen die er op dat moment rondlopen. De stralingswaarden blijven onder de gevarengrens. Ieder transport wordt georganiseerd onder toezicht van het Federaal agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

De trein stond een half uur stil zodat de Nederlandse politie de trein kon verlaten en werd afgelost door de Belgische politie. Die politie-escorte bestaat ongeveer uit zo’n vijftig agenten die in aparte wagons meereizen met het goed beveiligde transport.