Feesten met drie burgemeesters

Essen - In de Essense Heuvelhal vindt op zaterdag 7 oktober het vijftigste burgemeesterfeest plaats. Daar mogen de drie burgervaders van de afgelopen vijftig jaar niet op ontbreken.

Het eerste burgemeesterfeest vond plaats in 1966. Herman Suykerbuyk (toen nog CVP) bekleedde toen al een jaar het ambt van burgemeester. Hij volgde in 1965 de onverwachts overleden burgemeester Emiel Dierckxsens op. Frans Schrauwen (CD&V) volgde in 1996 Herman Suykerbuyk op. De legislatuur daarvoor was hij schepen van Jeugd. Hij werd in 2007 opgevolgd door partijgenoot Gaston Van Tichelt.

Feest voor iedereen

Het vijftigste burgemeesterfeest wordt er eentje voor jong en oud. De feestelijkheden starten al om 11u met een brunch. U kunt zich daarvoor nog tot 30 september inschrijven. Tijdens de brunch kunt u genieten van een optreden van het mannenensemble Cantores.

Van 14.30 tot 17.30u is er een kinderhappening in de Oude Pastorij. Kinderen kunnen daar deelnemen aan een zevenkamp. Vanaf 18u verhuist het jonge geweld naar de Heuvelhal waar dj Jan Van de Kar de fakkel overneemt. Om 19u zorgt de populaire groep Jebroer voor sfeer. Dj Jasper Donkers en Koen Koremans treden om 19.30u aan. Een uur later is het de beurt aan de Essense covergroep Verniet Steendood.

Om 22.30u betreedt Café Flamand het podium, met als ambiancemakers Peter Van de Veire, Miguel Wiels en Niels Destadsbader. Dj Robin Groenen mag de feestelijkheden afronden.

Prijzen en goede doelen

Wie mee komt feesten, maakt kans op mooie prijzen. Zo wordt er een kast weggeschonken van Meubelfabriek Theuns, een fiets ter waarde van 500 euro door Fietsen Schenk en er wordt onder de aanwezigen eennog Citroën C1 verlootweggegeven. Als klap op de vuurpijl geeft Noordvlees-Van Gool geeft ook een exclusieve citytrip naar Parijs voor twee personen weg ter waarde van 5.000 euro.

De opbrengst van het burgemeestersfeest gaat ook dit jaar weer naar verschillende goede doelen. Deze zullen later bekend gemaakt worden.

Facebook: Burgemeesterfeest 2017