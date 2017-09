ESAK organiseert 29ste scholenveldloop

Essen - De Essense Atlletiekclub vzw (EDAK) organiseert op woensdag 27 september haar jaarlijkse scholenveldloop in sportpark Hemelrijk.

De loopwedstrijd richt zich tot kinderen uit het lager en secundair onderwijs. Op het programma staan 14 wedstrijden voor de kleuters en de lagere school. Daarnaast is er ook nog een leerkrachtenaflossing en voor de derde maal een aflossing over 4 x 300 meter voor de leerlingen van het secundair onderwijs. De inschrijvingen kunnen via de school gebeuren.

Supporters zijn welkom in vanaf 14u in Sportpark Hemelrijk, Moerkantsebaan 34 in Essen.

Info: www.esak.be