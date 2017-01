Armoedevereniging voor tienduizenden euro's opgelicht

Armoedevereniging De Lage Drempel uit Mechelen is in schok. De voorbije week werd duidelijk dat de penningmeester de boel belazerd heeft en er door schriftvervalsing vandoor is met al het spaargeld.

Dinsdag namen zowel de partner als de werkgever van de man contact op met De Lage Drempel. Met de vraag of zij misschien wisten waar hij was. Woensdag rook de vzw onraad omwille van de verdwijning. “We trokken naar de bank en onze rekening bleek geplunderd. Tienduizenden euro's zijn gestolen”, vertelt secretaris Marina Rochtus aangeslagen.

De man was sinds 2013 vrijwillig aan de slag als penningmeester bij De Lage Drempel. “We hadden tal van veiligheidsmechanismen ingebouwd”, vertellen de geschokte bestuurders. “Elke overschrijving, hoe klein ook, moest gebeuren met twee van de drie handtekeningen van de gemachtigden. Op papier, bij de bank. Maar hij heeft blijkbaar systematisch handtekeningen en documenten vervalst.”

De politie bevestigt dat het onderzoek lopende is. “Ook bij de fraudecel van de bank loopt een onderzoek”, zegt Rochtus. “Ook zij snappen niet hoe dit is kunnen gebeuren. Ze geven toe dat ze in de fout zijn gegaan.”

De vzw heeft twee werknemers in dienst, de kosten lopen ondertussen door. “Half deze week vreesden we dat dit ons einde zou betekenen. We zullen moeten schrappen in ons aanbod, maar we gaan door. Dat zijn we verplicht aan onze mensen”, zegt coördinator Steven Van haegenberg. “De stad heeft ons gelukkig al beloofd om ons te helpen en de volgende subsidie zo snel als mogelijk vooraf te betalen.”