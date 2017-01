Vreemde vragenlijst verwart veel Mechelaars

Mechelen - Een absurde vragenlijst die eindigt met de vraag om u te melden bij het ‘Ministerie van vervreemding en metamorfose’ op de Korenmarkt. Die viel in 10.000 Mechelse brievenbussen. En zorgde naast verwarring ook voor ongerustheid.

“U ontvangt een bruine enveloppe, daarin vindt u: A) een multiple choice-vragenlijst, B) een verdacht poeder, C) de vinger van uw vriendin.” Zo begint ‘Vragenlijst 27B/6’ van het bovengenoemde ministerie. In een anonieme, bruine enveloppe viel het papier vorige week in de bus van 10.000 Mechelaars. Niet weinigen daarvan bleven in absolute verwarring of zelfs bezorgd achter. Maar geen paniek, dus: het gaat om een stunt van theatergezelschap Abattoir Fermé. “Voor onze productie Het Proces van Kafka. De brief is helemaal in lijn met de inhoud van de Kafkaiaanse voorstelling", legt zakelijk leider Nick Kaldunski uit.

De vragenlijst is dus promotie voor de productie binnen OP.RECHT.MECHELEN. Maar het ministerie op de Korenmarkt bestaat wel écht. Voorbije zaterdag was het een eerste keer open, in pand ‘De Groene Hond’. Ook de twee komende zaterdagen kan u er tussen 10u en 17u terecht. “Bezoekers worden ontvangen door twee ambtenaren die u duidelijk zullen maken wat dat precies is, absurde ambtenarij”, vertelt Kaldunski. “Vorige zaterdag zijn er een 100-tal mensen gepasseerd. Sommigen om heel braaf hun brief af te geven, al dan niet in het volle besef dat het theater was.”

Het wordt zelfs nog absurder: enkele Mechelaars waren zo verontrust door de bizarre brief dat ze naar de politie belden. Onder meer omwille van de verwijzing naar het witte poeder. “Dàt hadden we nu ook weer niet verwacht”, lacht Kaldunski. “We hadden wel ingecalculeerd dat het mensen zou verwarren, maar we dachten dat we de brief zo hadden opgesteld dat hij toch niet te gevaarlijk leek. Het zegt toch iets over de tijdsgeest dat zelfs bruine enveloppen tot een angstreflex nopen.”