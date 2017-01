Radicaliseringsbeleid levert ambtenaar uitnodiging op in de VS

Mechelen - De Mechelse radicaliseringsambtenaar Alexander Van Leuven is geselecteerd voor het Amerikaanse High Potential Leadership Program over radicalisering. Zo behoort Van Leuven volgens de VS tot een select groepje Europese experts.

Het Amerikaanse programma kiest Europese deskundigen uit die “een leidende rol spelen in toekomstige uitdagingen.” De thema’s van deze editie: “het bestrijden van gewelddadig extremisme en het identificeren en helpen van rekruteerbare personen.”

Begin februari vertrekt Alexander Van Leuven (34) voor drie weken, voor een studiereis van Washington over Denver tot Los Angeles. In zijn gezelschap een select groepje van Europese radicaliseringsexperts. “Het is in eerste instantie een erkenning voor het Mechelse beleid”, zegt Van Leuven. “Na het Deense Aarhus is Mechelen nu hot in Europa. Deze uitnodiging betekent dat de VS een bondgenoot ziet in ons, zich aangetrokken voelt tot het werk dat wij hier leveren.”

Tijdens het programma – volledig gesponsord door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken – zal er tijd zijn voor meetings met Amerikaanse experts en professoren, maar ook voor een bezoek aan een detentiecentrum voor jonge bendeleden en een nachtelijke patrouille met de politie van Denver. “Het is inspirerend om mensen te ontmoeten die op een andere plek met dezelfde thema’s bezig zijn. Het is ook een vorm van netwerking natuurlijk. Ik kijk uit naar het contact met de andere Europese experts."

