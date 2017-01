Conservatorium brengt spektakel voor 175ste verjaardag

Mechelen - Het Conservatorium viert dit jaar zijn 175ste verjaardag. Zondag opent de school het feestjaar met een officiële plechtigheid in de Stadsschouwburg en een groot spektakel op de Grote Markt.

De plechtigheid in de Stadsschouwburg gaat om 17.30u van start met een academische zitting. Arne Herman geeft een historische schets van het Conservatorium, daarna is er een panelgesprek met onder meer oud-leerkrachten Wilfriede Bruienne en Raymond Schroyens, ex-directeur Jan De Maeyer, auteur Frank Teirlinck en burgemeester Bart Somers. Tussendoor zijn er muzikale intermezzo’s waarbij werk van de gewezen directeurs opgevoerd wordt. Dat onder meer door het Mechels Kamerorkest, dat voor de gelegenheid bestaat uit leerkrachten, en oud-leraars en -leerlingen.

Nadien verschuiven de activiteiten naar de Grote Markt. Daar brengt het Conservatorium een massaspektakel met woord, zang en dans. Meer dan 500 leerlingen van de school zullen klaarstaan voor een wervelend optreden met een nieuwe compositie van leraren Pierre Anckaert en Dree Peremans.

Later dit jaar staat het jarige Conservatorium garant voor nog andere grote feestproducties. Op 21 en 22 januari is er de Opera Dido & Aeneas, op 11 en 12 maart volgt ‘Geef me nu eindelijk wat ik altijd al had’, een muziektheater met teksten van Herman de Coninck. Van 31 maart tot en met 22 april is er dan weer ‘Wat ze zeggen van de olifant’, een productie met het Mechels Kamerorkest en Circus Ronaldo. Info: conservatoriummechelen.be/175jaar