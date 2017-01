Royal de Luxe brengt maar liefst 20 voorstellingen

Mechelen - Les Miniatures. Onder die titel brengt Royal de Luxe in maart een reeks van twintig voorstellingen. Voor het stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN beantwoordt het wereldberoemde gezelschap de noodzakelijke vraag: Wat betekenen recht en rechtvaardigheid vandaag? “Het wordt een overrompelend en ontroerend antwoord op alle grote thema’s die zich nu aandienen.”

In 2014 al trok Guido Wevers, de intendant van het stadsfestival, een eerste keer naar Frankrijk. Wevers bouwt het stadsfestival op rond de lastige begrippen ‘recht en rechtvaardigheid’ en stelt één simpele, tegelijk complexe en vooral indringende vraag aan Jean-Luc Courcoult, de grote man van Royal de Luxe: “Hoe krijgen we dit thema voor een zo breed mogelijk publiek vertaald?” Het antwoord van Courcoult telt twee vraagtekens: “Waarom stel je me zo’n complexe vraag? En waarom heb ik me die vraag niet zélf gesteld?”

Uitgerekend op die rampzalige 22 maart van vorig jaar hadden Wevers en Courcoult nog overleg. “Na ons eerste gesprek met Royal de Luxe was de aanslag op Charlie Hebdo gepasseerd, toen kwam 22 maart en nu hebben we Berlijn achter de rug”, vertelt Wevers. “Wat Royal de Luxe in Mechelen zal brengen, is het artistieke antwoord op alles wat zich vandaag aandient. Ze zijn zelf bloednerveus."

Rechtvaardig ticketsysteem

Eén van de charmes van Royal de Luxe: dat de voorstellingen voor aanvang steevast in mysterie gehuld worden. Wat we dan wel al mogen weten? Dat we geen reuzen zoals in Antwerpen hoeven te verwachten. En dat het geen eenmalig massaspektakel wordt. “Er is gepraat over één parade”, antwoordt Wevers. “‘Maar dit verhaal heeft intimiteit nodig’, zei Jean-Luc. Om die intimiteit te vrijwaren, kiezen we – atypisch voor Royal de Luxe – voor een reeks van twintig voorstellingen.”

Daarop zal plaats zijn voor 12.000 bezoekers. Volledig in lijn met het thema zoekt de organisatie wel nog… een rechtvaardig ticketsysteem. De eerste Mechelse show van Royal de Luxe vindt plaats op vrijdag 3 maart. De reeks loopt daarna dagelijks tot en met 26 maart, alleen op 6, 7, 13 en 20 maart neemt Royal de Luxe een dagje pauze. In februari komen de stad en het gezelschap zelf met nog meer uitleg.

Lees dit weekend een uitgebreide reportage in Citta, de bijlage van Gazet van Antwerpen