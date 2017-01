Voorzitter droomt van één groot Racing

Mechelen - Koen Van Exem, zo heet sinds juli de nieuwe voorzitter van Racing Mechelen. Nu het meeste puin geruimd is, toont de Mechelaar zich ambitieus. In een uitgebreid interview droomt Van Exem onder meer van een samenwerking met de andere Racing-verenigingen.

De voorzitter van Racing Mechelen komt aan de maandagkrant uitgebreid aan bod in een interview. Daarin blikt Van Exem terug en vooruit. De voorzitter heeft het onder meer over de schulden. "Die staan nu op 100.000 euro", aldus Van Exem. "In het begin zeiden we 70.000 euro, op basis van de cijfers die we toen kenden. Maar er is dus meer. We willen geen obligatielening meer, gaan nu voor een echte lening die we per kwartaal terugbetalen. Van die 100.000 euro hebben we al zo’n 40.000 euro gevonden, via leden van de Raad van Bestuur en nauwe vrienden. Nu zoeken we verder. Over drie jaar tijd moet die lening afbetaald zijn, willen we opnieuw financieel gezond zijn."

Van Exem maakt in het interview een nieuwe ambitie bekend: een Groot Racing. "De neergang van Racing is al twintig jaar bezig. Niet alleen in het voetbal, trouwens. Ook bij Racing Basket en Tennis. En ook daar wil ik initiatief nemen. Ik wil de Grote Racing Gedachte nieuw leven inblazen: Wij zijn Racing, wij zijn sport, wij zijn Mechelen. Hoe? Ik wil opnieuw nauwer samenwerken met de andere Racing-verenigingen en droom ervan om Racing Basket terug te brengen."

De voorzitter heeft het in het stevige interview ook nog even over een fusie. "Ik heb over een fusie gesproken als antwoord op een suggestie van uw collega (glimlacht). Het heeft een stormpje doen opwaaien, dus licht ik graag toe hoe ik het zie. Ten eerste: alles is mogelijk, behalve een fusie met KV. Twee: Racing zal altijd zijn stamnummer behouden. Ik heb weinig dogma’s, maar dat is er één. Wat ik persoonlijk wel wil, maar wat zeer moeilijk zal worden: een grote Mechelse club. Door een samensmelting van zes, zeven ploegen. Mijn boodschap aan andere voorzitters: in de schaduw van KV Mechelen groeit niet veel gras meer. Alle clubs ondervinden last van KV."

