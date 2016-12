Warme winterdrink voor zieke buur

Mechelen - In de Kalkovenstraat in Mechelen organiseren zes buren op donderdag 29 december een winterbar. Niet alleen ter eigen vertier, maar vooral om een zieke buur een hart onder de riem te steken.

Waarom op zoek gaan naar een goed doel ver weg als je in je eigen buurt een groot verschil kunt maken? Dat is zo ongeveer de redenering van zes Mechelse buren die volgende donderdag een winterbar op poten zetten in hun eigen straat. “Op onze opritten organiseren we een gezellige winterdrink voor de buurt”, vertelt Anne Van der Wildt, één van de initiatiefnemers.

De vorige jaren gebeurde dat ook al, maar nu koppelen de buren er een nobele zaak aan: een zieke buur. “We zorgen zelf voor hapjes en drankjes en vragen daar dit jaar een bijdrage voor. We nodigen ook veel meer mensen uit, niet alleen de buren”, legt Van der Wildt uit. “Met het geld willen we iemand dichtbij een hart onder de riem steken. Voor hem of haar is het op dit moment wel nog een verrassing.”

Ook buurtcomité Caputsteen heeft zijn steun uitgesproken voor het kleinschalige maar hartverwarmende initiatief. “Het is niet spectaculair, maar dat hoeft ook niet”, zegt Van der Wildt. “In deze periode van het jaar gaan we op de gekste plaatsen op zoek naar goede doelen die we kunnen steunen. Wij houden het nu eens dichtbij huis. Want ook daar kan je iets betekenen voor anderen. Iets heel concreet zelfs. Ik vind het fijn dat we dit de dag van vandaag kunnen organiseren. En vooral: dat er zoveel mensen willen meewerken en langskomen. Dat doet ons deugd.”

De winterdrink in de Kalkovenstraat gaat om 17u van start, iedereen welkom.