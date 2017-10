Chocomelk en koffiekoeken

Grobbendonk - Ondanks het minder goede weer was het vanochtend al van kort na 7 uur druk op het Astridplein in Grobbendonk. De jeugdraad en de jeugddienst van de gemeente boden er koffiekoeken en warme chocomelk aan in het kader van de Dag van de Jeugdbeweging.

De ruim 400 voorziene koffiekoeken gingen vlot van de hand. Via berichtjes konden de jongeren ook hun mening geven over het jeugdbeleid in Grobbendonk. De Dag van de Jeugdbeweging is vooral de dag waarop de jongeren het uniform van hun vereniging dragen om naar school te gaan.