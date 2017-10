Vrachtwagen beschadigt brug aan Watermolen

Grobbendonk - Vanmorgen rond 7.45 uur heeft een vrachtwagen zich vastgereden op een bruggetje vlakbij de watermolen aan de Watermolenweg in Grobbendonk. De vrachtwagen heeft een deel van het zijmuurtje meegenomen waardoor de muur op instorten staat.

Momenteel mogen er enkel nog voetgangers en fietsers over de brug rijden. Dit tot er zekerheid is over de stabiliteit van de brug. Vooral aan de beschadigde kant kunnen er zich problemen voordoen. De bestuurder van de vrachtwagen was wellicht door zijn gps op een verkeerd spoor gezet. Zwaar verkeer is niet toegelaten in de buurt van de watermolen.