Olen - Zaterdag zijn er dieven op pad geweest in Onze-Lieve-Vrouw Olen. In de Gestelstraat merkten bewoners rond 21.30 uur dat er was ingebroken via de achterdeur. De buit bestaat uit geld en juwelen.

Een uur later kwam er een melding uit de Pastoriestraat. Ook daar zijn geld en juwelen verdwenen