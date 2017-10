Grobbendonk / Vorselaar - Op 20 oktober voorzien de gemeentebesturen van Vorselaar en Grobbendonk samen boeiende activiteiten. Dit in het kader van de Nacht van het Kempens erfgoed;

In de kerk van Grobbendonk kunnen de belangstellenden een panelgesprek over de opgravingen in de Van de Wervelaan in Vorselaar bijwonen (19.30 tot 20.30 uur). De Gregoriaanse groep Psallentes zingt ‘Antifonarium Tsgrooten’ (21 tot 22 uur). Doorlopend kunnen de tentoonstellingen ‘Archeologie in Vorselaar’ en ‘Mercurius" herontdekt en bewonderd worden.

De archeologische tentoonstelling over Vorselaar verhuist na 22 oktober 2017 naar het gemeentehuis van Vorselaar (Markt 14) en kan daar nog een tijd bezocht worden tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.