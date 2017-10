Herenthout - In Herenthout is vrijdagavond de nieuwe prins carnaval gekozen. De eer is deze winter weggelegd voor Stijn Verbruggen, een 33-jarige heftruckchauffeur. Hij gaat straks door het leven als prins Stijn I

De nieuwe prins mocht zijn nar aanduiden en dat is zijn maatje Kurt Mens (43) geworden. Het duo kijkt nu al uit naar 9 december, de datum waarop ze officieel aangesteld worden. De stoet trekt volgend jaar op 11 en 18 februari door de straten van Herenthout.