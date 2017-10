Olense handelaars steunen Rode Kruis afdeling Olen!

Olen - Als plaatselijke afdeling van het Rode Kruis helpt de organisatie ook in Olen elke dag mensen. "We doen dit op vrijwillige basis en zijn voor de aankoop van ons hulpmateriaal aangewezen op financiële steun", zegt Bart Vandeputte. "In Olen kunnen we hiervoor rekenen op de inwoners maar ook de handelaar dragen hun steentje bij."

"Zo kan je bij Het Smaakpand in Olen centrum, bij bakkerij Van Rompaey-Maes in Onze Lieve Vrouw Olen en bij dagbladhandel Verdonck in Sint Jozef Olen een muntjesbox terugvinden. Dit is een spaarpot aan de kassa waarin je een gift kan deponeren. Onder het motto "Klein geld is van groot belang" verzamelen we op die manier anonieme giften. De drie handelaars twijfelden geen seconde toen we hen vroegen of we een box mochten plaatsen in hun winkel." Daarvoor zijn we hen dankbaar.