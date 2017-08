Buurtinformatienetwerk rond Hildering

Vorselaar - Morgenavond gaat de plechtige ondertekening door van het protocol voor een nieuw buurtinformatienetwerk (BIN) in Vorselaar, BIN Hildering, het eenenveertigste in de politiezone Neteland en het vierde in Vorselaar

Het BIN omvat de volgende straten: Hildering, Keizershofstraat,Goorbergenlaan, Maalderstraat, Bremlaan, Doornlaan, Heidelaan, Beukenlaan, Wilgenlaan, Zavelstraat, Berkenlaan, Heikant, Pullesebaan, Grensstraat, Kempenlaan tot aan Goorbergenlaan, Boulevard en Smalvoort. Momenteel zijn er al 130 huizen aangesloten.