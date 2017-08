Verkeersregeling Schoolstraat blijft behouden

Olen - Op vrijdag 1 september start het nieuwe schooljaar. Om de kinderen een veilige schoolomgeving te bieden pasten basisschool de Kriebel en het lokaal bestuur de verkeerssituatie twee jaar geleden aan. Deze aanpassingen blijven ook dit schooljaar van kracht.

Parkeren aan het begin van de Schoolstraat mag niet. De Schoolstraat wordt afgesloten bij het luiden van de bel na de schooldag. De straat in rijden vanaf Oevelseweg is dan voor een kwartier verboden. Auto’s die op dat moment geparkeerd staan in Schoolstraat, mogen de straat enkel via Beilen weg rijden