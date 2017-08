Brand verwoest tuinberging

Olen - In de Koperstraat in Olen is zondagochtend rond 11 uur brand uitgebroken in een tuinberging achter een woning. Het gebouwtje ging grotendeels in vlammen op. Gewonden zijn er niet.

"De brand is vermoedelijk veroorzaakt door een kortsluting in een diepvriezer", zegt bewoner Eddy Bosmans. "Veel andere mogelijkheden zijn er niet." De brandweerzone Kempen was het vuur vrij snel meester en kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de woning. In de tuinberging lag allerlei materiaal opgeslagen. De aanpalende tuinberging van de buren heeft rook- en waterschade opgelopen.