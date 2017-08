Vorselaar - Het buurthuis is de vaste thuisbasis van de Vorselaarse verenigingen. Elke dag is het buurthuis in gebruik. Omdat het zo frequent gebruikt wordt, werd in de cultuurraad de vraag gesteld om er ook Wifi te voorzien.

De gemeente deed daarvoor het nodige en vanaf deze zomer kan iedereen gebruik maken van het gratis netwerk. Dat komt van pas voor allerlei cursussen of activiteiten van de verenigingen.