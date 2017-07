Rookontwikkeling in appartement

Herentals - De brandweer werd rond 1.15 uur vanochtend gestuurd naar de Glasstraat in het centrum van Herentals. Een rookdetector was in werking getreden in één van de appartementen.

"Het bleek te gaan om een probleem met de afwasmachine in een keukentje", klinkt het bij de brandweerzone Kempen. "Het brandje was zeer snel onder controle. We nadien wel rook uit het appartement en de gangen moeten wegzuigen." De bewoners van het appartementsblok hadden het pand allemaal tijdig kunnen verlaten. Er zijn geen gewonden. Na het verluchten van het gebouw konden bewoners terug.