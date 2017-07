Gemeentediensten op afspraak

Vorselaar - Het gemeente- en OCMW-bestuur wil de dienstverlening steeds verbeteren. Voor de sociale dienst wordt reeds geruime tijd op afspraak gewerkt. Sinds één juli werken ook de technische dienst en de diensten ruimtelijke ordening, milieu, openbare werken en mobiliteit enkel nog op afspraak.

Op die manier wil het lokale bestuur de wachtrijen verkorten en de te behandelen dossiers beter voorbereiden. Afspraken maken kan via 014 50 71 09 of ro@vorselaar.be voor ruimtelijke ordening (bespreking (ver)bouwdossier, bespreking bouwmogelijkheden, inkijken dossier i.k.v. openbare onderzoeken, …) via 014 50 71 29 of milieu@vorselaar.be voor milieu (bespreking milieudossiers, samenaankopen groene stroom, kappen van bomen, …) of via 014 50 71 03 of td@vorselaar.be voor de technische dienst (innames openbaar domein, overkluizingen, …)