Schepencollege geeft bloed

Olen - Olens burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V) is een man van zijn woord zo bleek maandag tijdens de bloedgift in Olen-Centrum. Samen met bijna alle schepenen kwam hij bloed geven.

"In totaal kwamen er 45 Olenaars bloed geven waarvan maar liefst 12 nieuwe aanmeldingen"; weet Goele Jimenez van Rode Kruis afdeling Olen. "De campagnes om het belang van bloed geven te benadrukken, onder meer via de social media, blijken hun vruchten af te werpen. De Olense Rode Kruis afdeling hoopt dan ook tijdens de volgende bloedgift in Sint Jozef Olen en Onze Lieve Vrouw Olen veel nieuwe gezichten te mogen verwelkomen. De gemeenteraad heeft op hun beurt het gemeentepersoneel van Olen uitgedaagd om in groep met zoveel mogelijk mensen bloed te gaan geven.