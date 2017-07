Warenhuis Poelmans is gesloten

Herenthout - Door steeds meer lege rekken hing het al een tijdje in de lucht, maar sinds vrijdagavond lijkt het ook een feit. Op de deuren van het populaire warenhuis Poelmans aan de Zwanenberg in Herenthout is een A4-tje verschenen met de vermelding 'gesloten'.

De winkelkarretjes die op de parking stonden, zijn naar binnen gereden. De toegang tot de parking is afgesloten met kettingen. Over de toekomst van het warenhuis werd in Herenthout al wekenlang gespeculeerd. De directie communiceerde bewust niet. "Ook nu blijft de situatie onduidelijk", zegt schepen van Lokale Economie Maurice Helsen (CD&V). "Als gemeentebestuur weten we niet wat de intenties zijn van de uitbaters."

Helsen betreurt dat de parking ondertussen is afgesloten. "Het is volledig privéterrein en dus ook het volste recht van de eigenaars om te voorkomen dat er geparkeerd wordt, maar of dat nu echt aangewezen is..."