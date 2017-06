Turnhout - Bij een arbeidsongeval bij de firma Cloetta aan de Everdongenlaan in Turnhout is zaterdagochtend een zwaargewonde gevallen. Rond 3.20 uur deed zich in een droogmachine een stofexplosie voor.

Eén van de medewerkers, een man van 54 uit Turnhout, heeft daarbij brandwonden opgelopen in het aangezicht en op zijn lichaam. Het slachtoffer is zwaargewond naar niet in levensgevaar overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen.