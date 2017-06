Afvalcontainer vat vuur

Grobbendonk - Het heeft vanochtend even gebrand in het schildersbedrijf Tris aan de Bannerlaan in Grobbendonk. De eerste medewerkers die rond 5.30u het bedrijf wilden binnen stappen stelden in het gebouw een zware rookontwikkeling vast.

De deur werd meteen weer gesloten en de brandweer gebeld. De spuitgasten drongen het gebouw binnen en vonden een afvalcontainer die vuur had gevat. De vlammen waren snel onder controle. De brandschade blijft beperkt maar in de ateliers en in de kantoren is er behoorlijk wat rookschade.