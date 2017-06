Olen - Bij de firma Umicore in Olen is vanmiddag rond 12.55 uur een brandje ontstaan. Een hydraulische groep had er vuur gevat. De bedrijfsbrandweer had de vlammen al kunnen blussen voordat de hulpdiensten arriveerden.

Het brandje was dus beperkt, maar omdat het een SEVESO-bedrijf is werd ook onmiddellijk de brandweer verwittigd. "Er was rookontwikkeling, maar niemand raakte gewond”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van Peer van de zone Neteland.