Bierfest Olen editie 2017

Olen - Op zaterdag 1 juli 2017 organiseren Bierproeversvereniging “Het Genootschap van de Pot” en Shopping Park Olen het Bierfest Olen. Onder de witte tent die centraal staat op het Shopping Park zullen 15 brouwerijen/bierfirma’s en 1 koffie stand hun bieren en koffie ter degustatie aanbieden.

Bierfest Olen meld met enige trots dat er een nieuwe bierfirma en een nieuwe brouwerij voor de eerste keer hun stand komen opstellen. Bierfirma Stanneman uit Herselt brengt Stanneman extra dubbel en Stanneman blond mee.

Onder de vaste waarden is Brouwerij Het Anker uit Mechelen. Het Anker brengt oa Cuvee van de Keizer Whisky Infused mee, dit bier heeft de consumentenprijs gewonnen van het Zythos Bierfestival 2017.

Voor de niet bierproevers zal Huis Manendonckx uit Geel de ambachtelijk gebrande koffie “De Maan” meebrengen. Aan de centrale kassa is er ook frisdrank te koop.

Meer informatie over het Bierfest, de deelnemende standhouders en Het Genootschap van de Pot vind je op

www.hetgenootschapolen.be of via info@genootschapvandepot.be