Centrum afgesloten voor brandstofspoor

Herentals - Politie en brandweer sloten vanmorgen een deel van het centrum van Herentals af om een oliespoor op te ruimen. De brandstof was gelekt uit de tank van een lijnbus.

De tank was aan de halte op het Hofkwartier lek geslagen, mogelijk door een metalen plaatje. De bestuurder stelde het probleem even verderop vast en zette zijn bus in de Stadspoortstraat aan de kant. Omdat de weg erg glibberig was, kregen fietsers de raad om voorzichtig te zijn. De politie kreeg twee aangiftes van valpartijen: fietsers met lichte verwondingen. Het autoverkeer werd omgeleid.