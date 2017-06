Dinsdag info-tentoonstelling fietsostrade in gemeentehuis

Foto: if

Olen - Op dinsdag 6 juni organiseert de provincie Antwerpen samen met het lokaal bestuur van Olen een info-tentoonstelling om de ontwerpplannen voor de fietsostrade F105 voor te stellen aan de inwoners en geïnteresseerden.

Deze fietsostrade verbindt Herentals met Balen. Op dit moment is er 10 km met de fiets berijdbaar. Na de realisatie zal er nog 26 km bijkomen.

De info-tentoonstelling in Olen staat gepland op dinsdag 6 juni 2017 en is doorlopend geopend van 16.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis, Dorp 1, Olen