Dorpskern is niet bereikbaar

Olen - Vandaag en morgen krijgt O.-L.-V.-Olen dagelijks het bezoek van zo'n 8.000 festivalgangers voor het jaarlijks muziekevenement Gladiolen. Het festival heeft uiteraard een impact op het verkeer.

De festivalsite bevindt zich tussen de Oevelseweg en de Melkerijstraat. De directe omgeving zal afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Voor bezoekers die toch met de auto komen, voorziet de organisator een grote festivalparking op de parking van Shopping Park Olen. Deze wordt van op de gewestweg N13 bewegwijzerd. Van daaruit rijdt een gratis shuttledienst van en naar het festivalterrein.

Uiteraard kun je Gladiolen ook op een meer ecologische wijze bezoeken. Van het treinstation in Olen is het slechts even wandelen tot aan het festivalterrein. Bus 15b stopt aan de tent tot 20.00 uur. Aan de inkom zijn dan weer fietsenstallingen.

Meer info op www.gladiolen.be