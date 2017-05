Jeroen Peeters legt eed af als secretaris van Olen

Olen - Het lokaal bestuur van Olen heeft een nieuwe secretaris. De gemeenteraad stelde in april Jeroen Peeters aan als opvolger van Patrick De Fré. Op maandag 15 mei is hij van start gegaan. De eedaflegging volgt op woensdag 7 juni.

Jeroen Peeters is 38 jaar, woont in Geel en is vader van drie kinderen. Tot voor kort was Jeroen manager welzijn bij stad en OCMW Turnhout. Hij is dan ook vertrouwd met het werken in een lokaal bestuur.

De nieuwe secretaris beschikt over een diploma maatschappelijk werk, is licentiaat criminologie en heeft ook een master in publiek management. Als secretaris staat Jeroen aan het hoofd van de administratie van het lokaal bestuur van Olen.

Jeroen Peeters zal nog tot de zomer samenwerken met afscheidnemend secretaris Patrick De Fré om volledig op de hoogte te zijn van alle dossiers.