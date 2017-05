Afscheid van eerste Blue Lady die omkwam bij fatale aanrijding in Kasterlee

Turnhout / Kasterlee / Retie - De aula van het crematorium van Turnhout liep vanmorgen helemaal vol met mensen die een laatste groet wilden brengen aan Jet Jansen (76). De vrouw uit Retie is één van de drie fietssters die maandag om het leven kwamen bij het zware verkeersongeval in Kasterlee.

Jet van Jantjes, Jet van de Raapstraat, Jet van den LP, de vrouw was in haar woonplaats onder nogal wat namen bekend. “Mijn moeder was een vat vol levenslust, die ons de ware betekenis leerde kennen van familie en vrienden. Ook dat geven zoveel meer is dan krijgen, leerden we van mama”, getuigde zoon Patrick Feyen. “Er stond nog zoveel toekomst op ons te wachten en dan kwam plots dat nieuws”, zei een zus van Jet.

Vooraan in de aula zaten tientallen fietsvriendinnen van de vrouw. De leden van de fietsclub Blue Ladies hadden allemaal blauwe bovenkleding aangetrokken. Een woordvoerster van de groep had het in haar toespraakje over een mooie bloem die geknakt is.

Er staan de Blue Ladies nog enkele zware dagen te wachten. Maandag om 14u wordt de groep opnieuw in het crematorium verwacht om afscheid te nemen van Suzie Paulussen (65). Ook deze vrouw overleed kort na het zware ongeval. Paula Heymans, die na het ongeval nog twee dagen vocht voor haar leven, krijgt woensdag om 10u een kerkelijke begrafenis in kerk van Sint-Martinus in Retie.