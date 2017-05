Gemeente Grobbendonk sensibiliseert inwoners over buxusmot

Grobbendonk - Het gemeentebestuur van Grobbendonk krijgt de laatste tijd meer en meer vragen van inwoners over de buxusmot. Via verschillende gemeentelijke communicatiekanalen geeft het bestuur meer info over de mot die aan een sterke opmars bezig is en ook in ons land voor heel wat schade zorgt.

De meeste mensen kennen de buxusmot niet, maar wel de rups, die uiteindelijk verpopt tot mot. De rupsen zijn felgroen met een zwarte kop en zwarte lengtestrepen. De pop is aanvankelijk ook felgroen met donkere strepen en vlekken. Zij verkleurt later van lichtbruin tot bruinachtig. Tussen april en september komen twee tot drie generaties tot leven en volwassen motten kunnen zich tot 10 km ver verspreiden.



Zonder buxus in de tuin hoeft men zich geen zorgen te maken. De motten zie je meestal niet aankomen want zij leggen de eitjes in de bladeren van de buxusplanten. Wanneer deze uitkomen zit men met rupsen, die de buxus volledig kaal kunnen vreten

Inwoners kunnen steeds contact opnemen met de dienst milieu en groen, tel. 014/50.70.04