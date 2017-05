Vorselaar - Op het kruispunt van Sassenhout met de Nieuwstraat in Vorselaar reden vanmiddag rond 14.25 uur een motorrijder en een fietser op elkaar in. De fietser, de 79-jarige W.L. uit Berlaar, werd gewond maar zeker niet in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis..

De motorrijder heeft de vlucht genomen. De lokale politie Neteland is een opsporingsonderzoek gestart.