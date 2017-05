Repair Café en Sharefair

Herenthout - Op zaterdag 20 mei wordt opnieuw een Repair Café georganiseerd. Wie dat wenst, kan van 13.00 tot 17.00 uur opnieuw in Huis Driane terecht om gratis kapotte spullen te laten herstellen. Tegelijkertijd organiseert KVLV een ShareFair waar ze (bijna) gratis spulletjes weggeven.

"Je kan tijdens het Repair Café opnieuw fietsen, klein elektro, kleding en textiel laten repareren", weet Martine Lauwen. "We vragen de bezoekers wel om zelf de nodige wisselstukken mee te brengen, zoals bijvoorbeeld een nieuwe band of ketting voor een fiets of een nieuwe rits in kleding. Wie niets heeft om te repareren, neemt een drankje of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders en doet inspiratie op."

Op de ShareFair markt zijn er juwelen, handtassen en sjaaltjes. Ook kinderen kunnen er terecht voor puzzels en gezelschapsspelletjes