Rustig studeren in de bibliotheek

Olen - De eindexamens komen stilaan in zicht en het lokaal bestuur van Olen wil helpen waar het kan. Van half mei tot eind juni stelt de bibliotheek de bovenzaal ter beschikking van studenten. Hier kan je in alle rust studeren.

De zaal is open op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 19.00 uur, op woensdag van 9.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De zaal bevindt zich op de bovenverdieping. De zaal is vrij toegankelijk. Werken met de eigen laptop of tablet is mogelijk. De bib biedt gratis wifi aan. Tijdens de openingsuren van de bib kan je ook altijd in de leeszaal terecht.