Olen - De 43-jarige B.D. uit Olen verloor vanmiddag even over 13 uur de controle over het stuur van zijn cabrio toen hij door Vierhuizen reed. De auto raakte van de weg af en ging vervolgens over de kop. De automobilist had zijn engelbewaarder mee want hij kwam er met lichte verwondingen vanaf. De man legde wel een positieve ademtest af.